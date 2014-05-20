# 1 — $ 50

Необходимо разработать логотип индустриального парка Чаадаево – Chaadaevo Industrial Park. Chaadaevo Индустриальный парк. Слоган: Современные производственные площади. Нужен отдельный логотип и его сочетание со слоганом. Сразу делаем визитку.

Используем и варианты различного написания…анг+рус, анг, рус.

Индустриальный парк Чаадаево ориентирован на мелких и средних предпринимателей, желающих приобрести в собственность производственные площади со всеми коммуникациями. В рамках индустриального парка Чаадаево такие площади можно приобрести в центре города, с удобной транспортной развязкой и тарифами за коммуникации ниже рыночных.

Из цветов предпочтительны синий и горчичный. Рассмотрю и другие варианты.

Логотип должен нести прямые ассоциации со строительством, складами, производством.