Разработать логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок1676 просмотров
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#1$50

Необходимо разработать логотип индустриального парка Чаадаево – Chaadaevo Industrial Park. Chaadaevo Индустриальный парк. Слоган: Современные производственные площади. Нужен отдельный логотип и его сочетание со слоганом. Сразу делаем визитку.

Используем и варианты различного написания…анг+рус, анг, рус.

Индустриальный парк Чаадаево ориентирован на мелких и средних предпринимателей, желающих приобрести в собственность производственные площади со всеми коммуникациями. В рамках индустриального парка Чаадаево такие площади можно приобрести в центре города, с удобной транспортной развязкой и тарифами за коммуникации ниже рыночных.

Из цветов предпочтительны синий и горчичный. Рассмотрю и другие варианты.

Логотип должен нести прямые ассоциации со строительством, складами, производством.

10 лет назад
AntoNNio
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1
Отличный исполнитель! Отрисовал логотип, чутко прореагировал на корректировки. Рекомендую!
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1