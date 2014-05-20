Требуется логотип с изображением лисы. Не спешно. Подробности выбранному кандидату. В заявке просьба указывать стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип индустриального парка Чаадаево – Chaadaevo Industrial Park. Chaadaevo Индустриальный парк. Слоган: Современные производственные площади. Нужен отдельный логотип и его сочетание со слоганом. Сразу делаем визитку.
Используем и варианты различного написания…анг+рус, анг, рус.
Индустриальный парк Чаадаево ориентирован на мелких и средних предпринимателей, желающих приобрести в собственность производственные площади со всеми коммуникациями. В рамках индустриального парка Чаадаево такие площади можно приобрести в центре города, с удобной транспортной развязкой и тарифами за коммуникации ниже рыночных.
Из цветов предпочтительны синий и горчичный. Рассмотрю и другие варианты.
Логотип должен нести прямые ассоциации со строительством, складами, производством.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $14
Нужно разработать логотип для интернет-магазина. Магазин сейчас в процессе создания.Завершен10 лет назад
- $150
Необходимо разработать логотип для нового туристического сервиса TripToMap. TripToMap – это сервис позволяющий обмениваться интересными идеями маршрутов для поездок по миру. Пожелания к логотипу: 1) Приветствуется минималистичный flat-style (плоский стиль) без long shadow (без теней) 2) Логотип должен ...Завершен10 лет назад
- $25
Сделать лого для сайта tireatg.by - слова в лого ATG GroupЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется лого перерисовать в векторе и нарисовать визитку. Макет скину в личку.Логотипы и Знаки59 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Добрый день уважаемые коллеги Бриф прикрепил. название компании ALEX TG CONSTRUCTION LTD можно сделать аббревиатуру ATCL и расшифровку под ним, как вариант будут вопросы пишите в лс. спасибо и удачи!Завершен10 лет назад
Нужно нарисовать логотип для сайта кузницы. Название - "Кузня Вакулы". Особых требований нет, в логотипе должно присутствовать название и понятна тематика. Просьба в заявках сразу указывать стоимость. Оплата на карту через приват24.Завершен10 лет назад
Задача перерисовать лого в psd и внести правки Есть лого в crdЛоготипы и Знаки41 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо создание небольшой презентации бренда для заявки на аренду площади в бизнес-центрах Москвы. Также попутно нужен логотип. Ищем человека, который смог бы в кратчайшие сроки помочь решить этот вопрос. БлагодарюЛоготипы и Знаки26 заявокЗакрыт10 лет назад