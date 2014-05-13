Из растра в вектор качественно

Нужно перерисовать очень качественно из растра в вектор логотип, он в нескольких вариациях (несколько языков). И начертание меняется у него немного - посмотрите сами в приложении.

Шрифты обязательно тиспользовать именно те, которые в брендбуке (Шрифтом для слоганов и коротких надписей является Magistral Black.) потом его перевести в кривые (но оригинал оставить). Нужно ВНИМАТЕЛЬНО все перерисовать, потому что-ниписание в логотипах неокторых слово NICOL разное, вообщем нужно быть внимательным. Сегодня нужно как можно скорее, делает выбранные исполнитель, который оставит заявку в течении часа. После выбора исполнителя он сразу начинает рабаотать. Постоплата 100%.

Срок - чем быстрее тем лучше.