Логотип для сайта по продаже сейфов

Логотипы и ЗнакиЗавершен38 заявок394 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется 2-3 варианта логотипа для интернет магазина сейфов, название "ЦарьСейф", сайт www.czarsafe.ru, размер 250х70px.

Логотип для сайта
10 лет назад
mmoex
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Хороший специалист, сделал все как просили.
Работа прошла отлично! Четкое ТЗ, своевременная оплата, без задержек) Рекомендую!)
  • Похожие заказы

  • Логотип иллюзиониста с именем Александр Магу.

    $80

    Необходимо разработать Логотип иллюзиониста с именем Александр Магу. Сайт http://alexmagu.ru/ 1. Фирменные цвета - 2 сиреневых с сайта + 1 новый - темно желтый или золотистый, но не яркий 2. Логотип должен обязательно содержать буквосочетание МАГУ и графический ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать логотип

    $50

    Необходимо разработать логотип индустриального парка Чаадаево – Chaadaevo Industrial Park. Chaadaevo Индустриальный парк. Слоган: Современные производственные площади. Нужен отдельный логотип и его сочетание со слоганом. Сразу делаем визитку. Используем и варианты различного написания…анг+рус, анг, рус. Индустриальный ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип с лисой

    Требуется логотип с изображением лисы. Не спешно. Подробности выбранному кандидату. В заявке просьба указывать стоимость.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание логотипа для нового туристич. сервиса

    $150

    Необходимо разработать логотип для нового туристического сервиса TripToMap. TripToMap – это сервис позволяющий обмениваться интересными идеями маршрутов для поездок по миру. Пожелания к логотипу: 1) Приветствуется минималистичный flat-style (плоский стиль) без long shadow (без теней) 2) Логотип должен ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка логотипа компании

    $70

    Добрый день уважаемые коллеги Бриф прикрепил. название компании ALEX TG CONSTRUCTION LTD можно сделать аббревиатуру ATCL и расшифровку под ним, как вариант будут вопросы пишите в лс. спасибо и удачи!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для сайта

    Нужно нарисовать логотип для сайта кузницы. Название - "Кузня Вакулы". Особых требований нет, в логотипе должно присутствовать название и понятна тематика. Просьба в заявках сразу указывать стоимость. Оплата на карту через приват24.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад