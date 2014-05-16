Нарисовать лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок148 просмотров
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Добрый день!

Нужно нарисовать логотип в таком стиле http://www.slavamoda.ru/Content/images/Logo_Slava_Moda_Web2.jpg

Бабочка остается

Фото человека на которого должен быть максимально похож силует на лого http://cs14107.vk.me/c616223/v616223817/5a8a/KghabXbRWuA.jpg

Работа срочная до завтра бы в идеале. Если что называйте ваши сроки

Спасибо!

10 лет назад
webteem
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$50
1 день
Антону спасибо! очень советую
все прошло хорошо. веккомендую
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