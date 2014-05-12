Логотип для интернет магазина

Нужно перерисовать очень качественно из растра в вектор логотип, он в нескольких вариациях (несколько языков). И начертание меняется у него немного - посмотрите сами в приложении. Шрифты обязательно тиспользовать именно те, которые в брендбуке (Шрифтом для ...