Нарисовать логотип фирмы по продаже светильников

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки219 просмотров

нарисовать лого вот оригинал http://vk.com/club40537107 надо что то похожее наверно и яркое запоминающее, неплохой вариант земной шар и на нем стоят всякие лампы светельники, торшеры, бра и т.д. может есть и свои какие то идеи.

Вторую картинку нарисовать(составить) какой то интересный коллаж из всего того что освещает нас в доме и сверху написать красивым шрифтом Доставка, Контакты, Акции

Также все должно быть в псд макете, сменить может надпись, или цвет. Понравился шрифт и падение луча как тут http://vk.com/all_simpsons

наверно размеры надо делать как тут http://vk.com/all_simpsons

13 лет назад
fenux
31 год
14 лет в сервисе
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9 лет назад

Выбранный исполнитель

pups42
52 года
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10 лет назад
13 лет назад
$10
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pups42
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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