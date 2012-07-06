Нарисовать логотип фирмы по продаже светильников

нарисовать лого вот оригинал http://vk.com/club40537107 надо что то похожее наверно и яркое запоминающее, неплохой вариант земной шар и на нем стоят всякие лампы светельники, торшеры, бра и т.д. может есть и свои какие то идеи.

Вторую картинку нарисовать(составить) какой то интересный коллаж из всего того что освещает нас в доме и сверху написать красивым шрифтом Доставка, Контакты, Акции

Также все должно быть в псд макете, сменить может надпись, или цвет. Понравился шрифт и падение луча как тут http://vk.com/all_simpsons

наверно размеры надо делать как тут http://vk.com/all_simpsons