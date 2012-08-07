Неадекватный исполнитель, сделал flash, взял предоплату, а готовый рабочий вариант смог предоставить только на видео с телефона своего монитора, высланный swf не работал, после долгих разбирательств выяснилось, По флешке: огонь не отоброжается так как используемый плагин триальной версии, необходимо либо приобрести его либо использовать другой. На что ответили: [13:57:54] Alex ( Флеш ): купите плагин за 400 рублей всё заработает)))) Решили пойти другим путем и использовать шейп, который был выполнен ужасно,(просто размножен на 6 одинаковых частей) на что было сказано что данная работа не подходит. После чего я был удален из скайпа, видимо посчитали, что работа сделала на сумму предоплаты, и про вторую часть даже не намекали. PS. Вымотал все нервы, может сделать работу за 5-10 $ на больше не способен.