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Отзывы заказчиков
$15
0 баллов
13 лет назад
Заказал сделать флеш-баннер. Согласно ТЗ баннер не должен превышать 35 кб, срок - 2 дня (баннер для рекламы на mail.ru). Он не справился с заданием (баннер вешал больше 200кб), не сделал работу даже за 3,5 суток (хотя работа была срочная и 2 дня было максимум). Пришлось другому платить. В результате он мало того, что не сделал работу, пропал на 1,5 суток и не отвечал, так из-за этого была просрочка с выполнением работы другим исполнителем и были потеряны деньги (сезонный коэффициент mail.ru в сентябре +9% к цене на баннер, поэтому хотелось выложить баннер 19 августа, чтобы все показы были в августе, чтобы не переплачивать за показы в сентябре). Его недоделанная работа бесполезна, так как 200кб баннер не станут размещать на mail.ru, где ограничение 35кб. Вернуть предоплату почему-то отказывается. Хотя его работа полностью некомпетентна и бесполезна. По совести должен был бы вернуть не только предоплату, но и извиниться и компенсировать ущерб за невыполнение работы и потерянные деньги из-за его некомпетентности.
$250
0 баллов
13 лет назад
Неадекватный исполнитель, сделал flash, взял предоплату, а готовый рабочий вариант смог предоставить только на видео с телефона своего монитора, высланный swf не работал, после долгих разбирательств выяснилось, По флешке: огонь не отоброжается так как используемый плагин триальной версии, необходимо либо приобрести его либо использовать другой. На что ответили: [13:57:54] Alex ( Флеш ): купите плагин за 400 рублей всё заработает)))) Решили пойти другим путем и использовать шейп, который был выполнен ужасно,(просто размножен на 6 одинаковых частей) на что было сказано что данная работа не подходит. После чего я был удален из скайпа, видимо посчитали, что работа сделала на сумму предоплаты, и про вторую часть даже не намекали. PS. Вымотал все нервы, может сделать работу за 5-10 $ на больше не способен.
Ответный отзыв
Было сказано что шейповый огонь не вариант замене тому , который был поставлен.Предупреждены и дважды спрошены.Вы выбрали шейповый лишь бы не решать проблему с лицензией,предложив первый попавшейся фришный.После предоставки - конечно же вы остались не довольны , т.к вовсе не оценили то что выйдет.После последовали разговоры полной "воды" с подключением неких програмистов и специалистов,дальнейшее общение с вами было простой тратой времени что послужило удалению вас из списка контактов. PS. Вторую часть не стали брать из-за толерантности.
$5
10 баллов
13 лет назад
Оперативно решил поставленную задачу. Сотрудничеством доволен. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ, быстрая оплата, дальнейшее сотрудничество.
$15
10 баллов
13 лет назад
Приятный в общении исполнитель. Сделал баннер за несколько часов. После работы было предложено сделать несколько вариантов. Я отказался, так как работа была выполнена на все 10 баллов. Очень приятно иметь дело с такими людьми. Благодарю!
Ответный отзыв
Грамотный заказчик, умеющий ставить точную задачу.
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга