Отрисовать логотип по примеру

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок165 просмотров

Отрисовать логотип по примеру нашего логотипа другой компании.

13 лет назад
albion
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

S_Henderson
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$55
3 дня
Сергей принял участие в конкурсе и предоставил по моему мнению один из лучших логотипом, но руководство компании для которой и был логотип - решили, что не один логотип в конкурсе не победил и решили отрисовать по подобию своего же логотипа - логотип для дочерней компании, что бы они были максимум похожи. Сергей справился с данной работой буквально за пару часов, из которых 1,5 часа периодически уточнял как лучше нарисовать баннер, что радует - не было бесконечное количество вариантов, которые нам бы не подходили, а был только один вариант, который сразу и подошел.
Было приятно сотрудничать с Андреем .Отличный заказчик.Четкое задание,оплата в срок,приятен в общении.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество одним словом +10.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

S_Henderson
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
13 лет назад

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