Отрисовать логотип по примеру

Сергей принял участие в конкурсе и предоставил по моему мнению один из лучших логотипом, но руководство компании для которой и был логотип - решили, что не один логотип в конкурсе не победил и решили отрисовать по подобию своего же логотипа - логотип для дочерней компании, что бы они были максимум похожи. Сергей справился с данной работой буквально за пару часов, из которых 1,5 часа периодически уточнял как лучше нарисовать баннер, что радует - не было бесконечное количество вариантов, которые нам бы не подходили, а был только один вариант, который сразу и подошел.