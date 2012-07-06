Приватный проект для Сергея Комова

Есть эскиз логотипа. Нужно сделать из него логотип - отрисовать в векторе (лучше AI) так, чтобы при инвертировании цветов от смотрелся хорошо. Нужно сделать так, чтобы и коза и текст друг от друга смотрелись нормально. ...