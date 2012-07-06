Приватный проект для Сергея Комова

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки125 просмотров

Необходимо разработать логотыпы и элементы фирменного стиля на автомобильную тематику и на тему граффити.

13 лет назад
artkotleta
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
13 лет назад
$250
2 дня
Отличная работа за разумные деньги. Еще не раз обратимся к Сергею. Рекомендую. Никаких замечаний небыло, работает оперативно
Интересный проект,четкое ТЗ,конструктивный диалог,своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип строительной фирмы.

    $50

    Здравствуйте. Нужно сделать логотип для строительной фирмы. Окончательного решения как должен выглядеть логотип-нет. Тоесть нужно несколько экземпляров чтобы Вы предоставили. Есть название фирмы.от него нужно отталкиваться. Подробная инфа по skype: whited21

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для сайта и газеты

    Доброго времени. Необходимо разработать логотип для городского сайта и одноименной газеты. Желательно что то похожее на логотип сайта Туапсе. Из хотелок - легко читаемая надпись, органичная совместимость газета/сайт, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип

    $150

    Нужен логотип для управляющей компании, Династия. Управление капиталом , инвестициями, активами. Основные цвета: Бордовый, золото. Лого должно выражать, основательность, уверенность, традиции, консерватизм, классику. В логотипе ...

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка готовой идеи

    $17

    Есть эскиз логотипа. Нужно сделать из него логотип - отрисовать в векторе (лучше AI) так, чтобы при инвертировании цветов от смотрелся хорошо. Нужно сделать так, чтобы и коза и текст друг от друга смотрелись нормально. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать логотип фирмы по продаже светильников

    $15

    нарисовать лого вот оригинал http://vk.com/club40537107 надо что то похожее наверно и яркое запоминающее, неплохой вариант земной шар и на нем стоят всякие лампы светельники, торшеры, бра и т.д. может есть и свои какие ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание логотипа компании

    Создать логотип для сайта: http://master-partner.com Компания специализируется на партнерских программах, интернет маркетинге. В логотипе приветствуется минимализм.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн логотипа

    Требуется придумать строгий логотип нашей компании, который будет содержать в себе строгий шрифт написания названия компании. Снизу должна быть надпись "гипермаркет кресел и стульев №1" по ширине названия компании. Значок логотипа должен быть простым и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад