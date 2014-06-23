Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок195 просмотров

Разработка логотипа для сайта http://project3.zakrevskiy.com.ua/, название компании "Теплолайн", цена 500 р.

13 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
13 лет назад
$20
5 дней
Отличная работа.
Отличный заказчик! Четко объяснил чего хочет, оплатил моментально, очень довольна! Буду рада продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Народное сознание

    Здравствуйте Есть общественная организация "Народное сознание", но нет логотипа ... Не могли бы Вы нам помочь с этим вопросом? Конкретных требований нет. Отталкиваться можно от названия и вида деятельности ... ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип строительной фирмы.

    $50

    Здравствуйте. Нужно сделать логотип для строительной фирмы. Окончательного решения как должен выглядеть логотип-нет. Тоесть нужно несколько экземпляров чтобы Вы предоставили. Есть название фирмы.от него нужно отталкиваться. Подробная инфа по skype: whited21

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для сайта и газеты

    Доброго времени. Необходимо разработать логотип для городского сайта и одноименной газеты. Желательно что то похожее на логотип сайта Туапсе. Из хотелок - легко читаемая надпись, органичная совместимость газета/сайт, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип

    $150

    Нужен логотип для управляющей компании, Династия. Управление капиталом , инвестициями, активами. Основные цвета: Бордовый, золото. Лого должно выражать, основательность, уверенность, традиции, консерватизм, классику. В логотипе ...

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка готовой идеи

    $17

    Есть эскиз логотипа. Нужно сделать из него логотип - отрисовать в векторе (лучше AI) так, чтобы при инвертировании цветов от смотрелся хорошо. Нужно сделать так, чтобы и коза и текст друг от друга смотрелись нормально. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать логотип фирмы по продаже светильников

    $15

    нарисовать лого вот оригинал http://vk.com/club40537107 надо что то похожее наверно и яркое запоминающее, неплохой вариант земной шар и на нем стоят всякие лампы светельники, торшеры, бра и т.д. может есть и свои какие ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад