Народное сознание

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Закрыт25 заявок252 просмотра

Здравствуйте

Есть общественная организация "Народное сознание", но нет логотипа ... Не могли бы Вы нам помочь с этим вопросом?

Конкретных требований нет. Отталкиваться можно от названия и вида деятельности ...

Интересует цена вопроса, количество вариантов и сроки выполнения ...

С Уважением,

Виталий

13 лет назад
EmVitalik
Виталий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
13 лет назад
$50
4 дня
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
13 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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