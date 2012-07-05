Необходимо разработать логотыпы и элементы фирменного стиля на автомобильную тематику и на тему граффити.
Народное сознание
Здравствуйте
Есть общественная организация "Народное сознание", но нет логотипа ... Не могли бы Вы нам помочь с этим вопросом?
Конкретных требований нет. Отталкиваться можно от названия и вида деятельности ...
Интересует цена вопроса, количество вариантов и сроки выполнения ...
С Уважением,
Виталий
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