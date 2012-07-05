Здравствуйте

Есть общественная организация "Народное сознание", но нет логотипа ... Не могли бы Вы нам помочь с этим вопросом?

Конкретных требований нет. Отталкиваться можно от названия и вида деятельности ...

Интересует цена вопроса, количество вариантов и сроки выполнения ...

С Уважением,

Виталий