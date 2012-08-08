Логотип для магазина кальянов и нард

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок1295 просмотров
#1$50

Привет.

есть идея сделать лого в стиле американского значка копа.

Наше название КАЛЬЯНЫЙ НАДЗОР (кальяная инспекция-занят)- можете предложить свое (за хороший вариант заплатим!!!)

Итого, вот пример что мы накидали рис1, вот какие значки есть у копов USA рис 2 ?

Нам надо лого, плюс макет вывески магазина(в вывески указать что магазин кальянов и нард) 1970 на 970 все ч/б фон белый,

в лого ДОЛЖЕН быть кальян

13 лет назад
Amoretto72
Евгений 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
#1
Быстро, недорого. Я доволен!
Рекомендую к сотрудничеству! Ответсвенный заказчик, ставит конкретные цели, заплатил сразу по сдаче проекта.

Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
#1

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