Магазину упаковочных материалов и дисков pkgshop.ru нужен Логотип. Ассортимент: Почтовые коробки, скотч, printable диски, боксы, пленки
Логотип для магазина кальянов и нард
Привет.
есть идея сделать лого в стиле американского значка копа.
Наше название КАЛЬЯНЫЙ НАДЗОР (кальяная инспекция-занят)- можете предложить свое (за хороший вариант заплатим!!!)
Итого, вот пример что мы накидали рис1, вот какие значки есть у копов USA рис 2 ?
Нам надо лого, плюс макет вывески магазина(в вывески указать что магазин кальянов и нард) 1970 на 970 все ч/б фон белый,
в лого ДОЛЖЕН быть кальян
Победитель конкурса
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