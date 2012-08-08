Логотип для магазина кальянов и нард

# 1 — $ 50

Привет.

есть идея сделать лого в стиле американского значка копа.

Наше название КАЛЬЯНЫЙ НАДЗОР (кальяная инспекция-занят)- можете предложить свое (за хороший вариант заплатим!!!)

Итого, вот пример что мы накидали рис1, вот какие значки есть у копов USA рис 2 ?

Нам надо лого, плюс макет вывески магазина(в вывески указать что магазин кальянов и нард) 1970 на 970 все ч/б фон белый,

в лого ДОЛЖЕН быть кальян