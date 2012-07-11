Разработать логотип

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Завершен21 заявка221 просмотр

Здравствуйте! Необходимо разработать Лого для сайта http://www.virtualgoldcoin.com/

Наши условия таковы: исполнитель разрабатывает несколько набросков на свой вкус, и несколько по нашим предпочтениям. После того как выберем логотип, исполнитель его дорабатывает, скидывает макет и изображение — а мы платим. Оплата через WM или внутренней валютой. Пишите свои предложения и цены.

13 лет назад
MikleNew
Михаил 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

gebels7777
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Быстро приступил к работе и предложил варианты исполнения логотипа для сайта. Замечаний к работам нет, все выполнено так, что ни один из вариантов не требует доработки. Отлично выполненная работа за отличную цену.
Быстрая и качественная связь. Конкретно поставленные цели. Мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gebels7777
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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