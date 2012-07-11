Аватарка для группы vkontakte

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок234 просмотра

Сделать аватарку для группы vkontakte - http://vk.com/huashen.

Аватарка должна вызывать эмоции и при взгляде на нее должно быть понятно о чем группа.

Пример: http://vk.com/internetsalespro

Вверху надпись: Клуб Людмилы «Здоровье Красота Долголетие»

В нижней части ссылка на сайт: www.dizain-salon.

Постоплата - 300 руб.

Оплата через платежную систему WebMoney.

13 лет назад
lussi456
Людмила 
63 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Artymit
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Олег! СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Очень понравились Ваша оперативность в работе и безупречное качество.
Людмила отличный заказчик, тз чёткое, оплата в срок. Рекомендую!

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Artymit
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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