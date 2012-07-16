Приватный проект для pandochka

Очень понравилось работать с Еленой. Через час после принятия проекта получила 8 приличных эскизов, из которых один был практически идеален, и много приемлемых вариантов. Лена угадала, что я имела в виду, хотя я объясняла достаточно путано. Все комментарии учтены, пробовали вместе несколько изменений туда-сюда, отсматривали в разных цветах, на разных текстурах. В общении приятный, спокойный, доброжелательный человек. Сама предложила несколько важных изменений. Финальные файлы в разных размерах и вариациях, в векторе и растре. Ну и вообще - очень красиво рисует девушка. Это сейчас такая редкость. :)