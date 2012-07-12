Приватно для SvetaSlava

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок143 просмотра

разработка двух лого

13 лет назад
lansib
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
19 дней назад
13 лет назад
$225
1 день
Благодарю за качественную работу!
Очередное удачное сотрудничество. Спасибо!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
19 дней назад
13 лет назад

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