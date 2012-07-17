Логотип для интернет-магазина цифровой техники

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки1071 просмотр
#1$50

Уважаемые веблансеры!

Предлагаем Вашему вниманию очередной конкурс на разработку логотипа.

Подробное техническое задание находится во вложении или по ссылке:

http://www.license-soft.ru/tmp/tz.doc

С уважением,

Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».

13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
#1
Очень удачно подобрана цветовая гамма логотипа, а также простота исполнения говорят о качестве предоставленных работ. Большое спасибо!
Спасибо Виталию за интересный конкурс! Сотрудничеством я полностью доволен. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Логотип для магазина кальянов и нард

    $50

    Привет. есть идея сделать лого в стиле американского значка копа. Наше название КАЛЬЯНЫЙ НАДЗОР (кальяная инспекция-занят)- можете предложить свое (за хороший вариант заплатим!!!) Итого, вот пример что мы накидали ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать логотип, монограмму

    $1000

    Необходимо разработать 1) логотип в стиле http://online-vizitki.ru/portfolio/show.php?viz=11olm Внутри должны быть заданные буквы ИКС , атлант и узоры, ссылки на которые предоставлю позже 2) монограмма с элементами Лев, крылья, ИКС ...

    HTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать логотип

    Здравствуйте! Необходимо разработать Лого для сайта http://www.virtualgoldcoin.com/ Наши условия таковы: исполнитель разрабатывает несколько набросков на свой вкус, и несколько по нашим предпочтениям. После того как выберем логотип, исполнитель его дорабатывает, скидывает макет и изображение ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать новую версию логотипа компании

    $200

    Компания "АгроКраун" проектирует, строит и оснащает оборудованием высокотехнологичные промышленные хранилища овощей и фруктов. Входит в промышленно-строительный холдинг. Сайт: http://agrocrown.ru Примеры обложек: http://agrocrown.ru/business-plan/. "Crown" в переводе с английского "Корона". ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать красивый логотип.

    $25

    Нарисовать красивый логотип для интернет-магазина. Есть готовый вариант, не сложный, надо просто перерисовать в Фотошопе, сделать красивее, объемнее, можно добавить что-то свое.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад