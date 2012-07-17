Привет. есть идея сделать лого в стиле американского значка копа. Наше название КАЛЬЯНЫЙ НАДЗОР (кальяная инспекция-занят)- можете предложить свое (за хороший вариант заплатим!!!) Итого, вот пример что мы накидали ...
Логотип для интернет-магазина цифровой техники
Уважаемые веблансеры!
Предлагаем Вашему вниманию очередной конкурс на разработку логотипа.
Подробное техническое задание находится во вложении или по ссылке:
http://www.license-soft.ru/tmp/tz.doc
С уважением,
Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».
Победитель конкурса
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