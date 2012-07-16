Создать логотип для сайта

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Завершен34 заявки234 просмотра

Вобщем нужно создать логотип для сайта-обзора техники (мобильной, компьютерной и прочее). Присылайте свои предыдущие работы и примерные цены.

13 лет назад
antonrafa
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
$20
1 день
С Александром приятно сотрудничать, справился со своей задачей на отлично. Хороший собеседник, понял мою задачу в считанные секунды и справился с ней. Рекомендую!
Очень положительные результаты сотрудничества с Антоном, рад рекомендовать его, как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад