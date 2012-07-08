Разработка лого мобильного салона красоты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт22 заявки206 просмотров

Требуется придумать и создать логотип "Мобильного салона красоты"

13 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sv_bird
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Sv_bird
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад