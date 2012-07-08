Разработка лого мобильного салона красоты

Здравствуйте! Необходимо разработать Лого для сайта http://www.virtualgoldcoin.com/ Наши условия таковы: исполнитель разрабатывает несколько набросков на свой вкус, и несколько по нашим предпочтениям. После того как выберем логотип, исполнитель его дорабатывает, скидывает макет и изображение ...