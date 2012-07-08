Привет. есть идея сделать лого в стиле американского значка копа. Наше название КАЛЬЯНЫЙ НАДЗОР (кальяная инспекция-занят)- можете предложить свое (за хороший вариант заплатим!!!) Итого, вот пример что мы накидали ...
Разработка лого мобильного салона красоты
Требуется придумать и создать логотип "Мобильного салона красоты"
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