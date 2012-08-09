Приватно для Смолина Евгения (Smo_lina)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка118 просмотров

Логотип и фирменный стиль

13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$250
7 дней
Очень приятно было работать с этим специалистом. Творческий подход к работе, десятки вариантов фирменного стиля и логотипа. Грамотно сделанный Брэндбук. Так же стоит отметить тот факт, что человек очень приятен в общении. Всем рекоменду.
Работа с Вадимом весьма плодотворна и комфортна: чётко поставленная задача, своевременные корректировки, оплата без задержек! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад