Нужен лого для компании по прочистке канализации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок1805 просмотров
#1$50

Нужен векторный логотип для компании по прочистке канализации, в котором будет графический элемент близкой к квадрату формы и надпись справа от него ТРИТОН.

В логотипе должны преобладать желтые и/или оранжевые цвета.

13 лет назад
chaliev
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов

Победитель конкурса

dm-web
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

dm-web
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
#1