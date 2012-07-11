Разработать логотип

$100
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Закрыт18 заявок1082 просмотра
#1$100

Добрый день , требуется разработать логотип для сайта. Более подробное ТЗ в файле.

13 лет назад
sergei10
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров