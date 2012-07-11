Нужен логотип для сайта тематики "общепит"

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Закрыт42 заявки186 просмотров

Здравствуйте! Нужен логотип для сайта i r e s t a u r a t e u r .r u

Логотип должен быть ярким, запоминающимся и ассоциирующий ресторан, рестораторов, общепит и т.п.

13 лет назад
ararat-online
Давоян 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров