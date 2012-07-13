Простое лого для Кроны

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Завершен18 заявок208 просмотров

В кореле написать слово КРОНА жирным шрифтом. К букве К приставить половину елки, (два треуголькика)

13 лет назад
dios15
Иван 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Быстро, четко, то, что нужно сделал. Очень рекомендуэ
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Заявки фрилансеров

GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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