Перерисовка (схематически обозначенного) лого.

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Закрыт16 заявок193 просмотра

Необходимо нарисовать то что во вложении , квадрат желтый, остальные линии прямые (дом с трубой) труба обозначена должна быть двумя прямыми линиями. В "доме" две буквы, заглавным шрифтом, ND , внизу под линией три буквы прописным шрифтом net (Вот вроде бы и все) (все в желтом квадрате черным цветом) Яндекс Деньги

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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