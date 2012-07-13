Требуется логотип для сайта. Указывайте стоимость и сроки. ТЗ вышлю исполнителю.
Перерисовка (схематически обозначенного) лого.
Необходимо нарисовать то что во вложении , квадрат желтый, остальные линии прямые (дом с трубой) труба обозначена должна быть двумя прямыми линиями. В "доме" две буквы, заглавным шрифтом, ND , внизу под линией три буквы прописным шрифтом net (Вот вроде бы и все) (все в желтом квадрате черным цветом) Яндекс Деньги
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