Перерисовка (схематически обозначенного) лого.

Необходимо нарисовать то что во вложении , квадрат желтый, остальные линии прямые (дом с трубой) труба обозначена должна быть двумя прямыми линиями. В "доме" две буквы, заглавным шрифтом, ND , внизу под линией три буквы прописным шрифтом net (Вот вроде бы и все) (все в желтом квадрате черным цветом) Яндекс Деньги