Создать лого для сайта

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Завершен45 заявок354 просмотра

Для www.rid-gid.ru будет разработан новый дизайн сайта.

Исполнитель для дизайна сайта пока не найден. В первоочередной задаче необходимо создать логотип.

Указывайте стоимость и сроки создания. А также с удовольствием рассмотрю Ваше портфолио. Оплата вебмани.

13 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
13 лет назад
$50
4 дня
Отлично выполненная последовательно работа. Среди серии лого удалось найти тот, который был необходим. Спасибо за терпение и благоприятное сотрудничество.
Прекрасный заказчик, всегда на связи, оплата вовремя Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
13 лет назад