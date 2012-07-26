Разработка логотипа для сайта

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Завершен37 заявок302 просмотра

Необходимо разработать лого для сайта "Комиссионка2", превью сайта во вложении.

В последствие возможна дополнительная работа по изготовлению визиток и т.д.

13 лет назад
infostorm
Артем 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$100
2 дня
Спасибо Светлане за качественную и профессиональную работу. Было очень приятно сотрудничать.
Артем - замечательный заказчик, предупредителен, вежлив, всегда на связи и главное - ответственен в оплате ! Остались только положительные впечатления от работы.
markand
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$70
5 дней

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
markand
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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