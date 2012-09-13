Требуется перерисовать 2 картинки для FaceBook и нарисовать два простых лого под facebook.
Логотип интернет-проекта
Название проекта: upravsalon.ru
Название подразумевает словосочетание "Управление салоном".
Введение: интернет-проект представляет профессиональное сообщество руководители салонов красоты, каталог компаний связанных с салонным бизнесом, тематическое онлайн СМИ по теме управления и бизнеса салонов красоты.
Требование к логотипу: логотип должен содержать название проекта (домен) и визуальный образ.
Образ должен быть связан в первую очередь с салонным бизнесом, управлением салоном красоты, во вторую с соц. сетями и профессиональными сообществами. Логотип должен быть серьезным, респектабельным.
Данный сайт будет являться частью группы сайтов (hairlife.ru, visaglife.ru, nailslife.ru, kosmlife.ru), поэтому желательно, чтобы логотип был в едином стиле.
Шрифт для названия сайта должен быть этот: http://www.azfonts.ru/load_font/danub.html
Победитель конкурса
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