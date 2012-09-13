Логотип интернет-проекта

# 1 — $ 80

Название проекта: upravsalon.ru

Название подразумевает словосочетание "Управление салоном".

Введение: интернет-проект представляет профессиональное сообщество руководители салонов красоты, каталог компаний связанных с салонным бизнесом, тематическое онлайн СМИ по теме управления и бизнеса салонов красоты.

Требование к логотипу: логотип должен содержать название проекта (домен) и визуальный образ.

Образ должен быть связан в первую очередь с салонным бизнесом, управлением салоном красоты, во вторую с соц. сетями и профессиональными сообществами. Логотип должен быть серьезным, респектабельным.

Данный сайт будет являться частью группы сайтов (hairlife.ru, visaglife.ru, nailslife.ru, kosmlife.ru), поэтому желательно, чтобы логотип был в едином стиле.

Шрифт для названия сайта должен быть этот: http://www.azfonts.ru/load_font/danub.html