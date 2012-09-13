Логотип интернет-проекта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок2571 просмотр
#1$80

Название проекта: upravsalon.ru

Название подразумевает словосочетание "Управление салоном".

Введение: интернет-проект представляет профессиональное сообщество руководители салонов красоты, каталог компаний связанных с салонным бизнесом, тематическое онлайн СМИ по теме управления и бизнеса салонов красоты.

Требование к логотипу: логотип должен содержать название проекта (домен) и визуальный образ.

Образ должен быть связан в первую очередь с салонным бизнесом, управлением салоном красоты, во вторую с соц. сетями и профессиональными сообществами. Логотип должен быть серьезным, респектабельным.

Данный сайт будет являться частью группы сайтов (hairlife.ru, visaglife.ru, nailslife.ru, kosmlife.ru), поэтому желательно, чтобы логотип был в едином стиле.

Шрифт для названия сайта должен быть этот: http://www.azfonts.ru/load_font/danub.html

13 лет назад
zenden26
Виталий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Победитель конкурса

revived
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
#1
Спасибо Евгению за интересный логотип, а также за понимание потребностей клиента.
Никаких проблем при работе с заказчиком не было. Оплату произвёл быстро.

Заявки фрилансеров

revived
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Нарисовать кнопки и лого

    $50

    Нужно нарисовать красивые кнопки для сайт: 1. заказать выезд менеджера 2. заказать обратный звонок 3 лого для интернет магазина климатической техники

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание логотипа

    $10

    Необходимо создать логотип для сайта, тематика - спорт. Логотип должен содержать в себе 3 слова по английский. Слова следующие: I am sport. Цвета для использования белый синий и оранжевый. Можете предложить свой вариант по цветам. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать лого для сайта

    Для www.rid-gid.ru будет разработан новый дизайн сайта. Исполнитель для дизайна сайта пока не найден. В первоочередной задаче необходимо создать логотип. Указывайте стоимость и сроки создания. А также с удовольствием рассмотрю Ваше портфолио. Оплата ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перерисовка (схематически обозначенного) лого.

    Необходимо нарисовать то что во вложении , квадрат желтый, остальные линии прямые (дом с трубой) труба обозначена должна быть двумя прямыми линиями. В "доме" две буквы, заглавным шрифтом, ND , внизу под линией три буквы ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна простенькая картинка

    Нужно сделать простенькую картинку на заднюю сторону медали. Тематика пейнтбол. Круг диаметр 5 см. Фон связанный с пейнтболом. И надпись "Пятый любительский пейнтбольный турнир в г. Орехово-зуево 2012 год. ПК "Охотник"" ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать лого в нескольких цветах

    Имеется готовый логотип продукции, являющийся защищенной торговой маркой. Планируется изготовление эмблем, состоящих из напечатанного на пленке лого и прозрачного полимерного покрытия из смолы сверху. Размер прямоугольника 100х30 мм. (может быть немного увеличен). Угла закруглены ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад