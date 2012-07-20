# 1 — $ 50

Нужно нарисовать логотип для хостинга Yotta Host, это игровой и веб хостинг.

На сайте http://yottahost.pro/ дизайн от старого хостинга, логотип нужен новый, всё остальное почти не изменится.

Ваша задача нарисовать интересный логотип

P.S. Желательно высокое разрешение

Пожеланий никаких нет, хочется увидеть что то креативное и интересное, но «игривость» и «детскость» логотипа не приветствуется