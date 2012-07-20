Логотип для хостинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок1364 просмотра
#1$50

Нужно нарисовать логотип для хостинга Yotta Host, это игровой и веб хостинг.

На сайте http://yottahost.pro/ дизайн от старого хостинга, логотип нужен новый, всё остальное почти не изменится.

Ваша задача нарисовать интересный логотип

P.S. Желательно высокое разрешение

Пожеланий никаких нет, хочется увидеть что то креативное и интересное, но «игривость» и «детскость» логотипа не приветствуется

13 лет назад
vanydsh
Иван 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

D_Av
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
С работой справился отлично, по просьбе доработал конкурсный вариант. Благодарность от хостинга YottaHost.pro
Спасибо Ивану за конкурс. Положительный во всех отношениях человек. Было приятно работать и просто общаться. Буду рад далнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

D_Av
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1

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