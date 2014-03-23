D_Av

Александр D_Av

 
34 годаРоссия/Барнаул
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Рад помочь :)

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Отзывы заказчиков
Maiolica
Мария 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$29
8 баллов
9 лет назад
Доработать логотип
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Лого для компании
Отличная победа в конкурсе))
Спасибо за конкурс. Порадовала моментальная оплата и четкое ТЗ. Очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
Zharoff_II
Александр 
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов
$20
10 баллов
10 лет назад
Логотип детской спортивной школы
Работа выполнена качественно и в срок.
Спасибо за проект, было интересно принять в нем участие.
Ответный отзыв
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Создать два векторных ватермарка
Спасибо за работу!
Спасибо за проект, было приятно поработать!
Ответный отзыв
Anshev
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн лого для консультационной компании
Саша очень хороший исполнитель. Конечный вариант лого отличается от изначального, но мы пришли к общему знаменателю. Покладистый, делает на совесть. Попросил быстро - сделал быстро. Качество не теряется. Выполнял все мои правки и поправлял меня, если я просил что-то глупое. Рекомендую к работе!
Спасибо за конкурс, было приятно работать с вами, как и всегда.
Ответный отзыв