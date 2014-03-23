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Отзывы заказчиков
$29
8 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$90
10 баллов
10 лет назад
Отличная победа в конкурсе))
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс. Порадовала моментальная оплата и четкое ТЗ. Очень доволен сотрудничеством!
$20
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Спасибо за проект, было интересно принять в нем участие.
$20
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Спасибо за проект, было приятно поработать!
$50
10 баллов
10 лет назад
Саша очень хороший исполнитель. Конечный вариант лого отличается от изначального, но мы пришли к общему знаменателю. Покладистый, делает на совесть. Попросил быстро - сделал быстро. Качество не теряется. Выполнял все мои правки и поправлял меня, если я просил что-то глупое. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс, было приятно работать с вами, как и всегда.