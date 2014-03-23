Саша очень хороший исполнитель. Конечный вариант лого отличается от изначального, но мы пришли к общему знаменателю. Покладистый, делает на совесть. Попросил быстро - сделал быстро. Качество не теряется. Выполнял все мои правки и поправлял меня, если я просил что-то глупое. Рекомендую к работе!