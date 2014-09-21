Разработка лого сайта по продаже часов

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Задача будет сложная. Но интересная. Работа не для дяди, не на продажу, а лично для меня. Я с вами на сайте уже почти 5 лет. И со многими уже работал. Прошу отнестись серьезно к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://kupi-chasiki.ru
Требуется разработать логотип, который займет место нынешнего "логотипа")
Дизайн самого сайта на данном отрезке времени обсуждению не подлежит:)
Все конструктивные замечания по сайту приветствуются)
UP: Пожалуйста, не привязывайтесь к текущему квази-лого!
UPUP: конкурс подходит к концу - выкладываем наработки в любом состоянии:)
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