Логотип и визитка

Нужен логотип для компании, которая будет заниматься интеграцией социальных сетей под торговой маркой Integrated Blogs.

Я представляю себе идею логотипа следующим образом (см. картинку). По окружности идут три сегмента разных цветов, соединённые стрелочками (или чем-то таким). В каждом из них находится несколько абстрактных фигурок человечков (типа таких http://www.artmarketblog.com/wp-content/uploads/2009/03/social-network.jpg, например). Желательно взявшихся за руки. Желательно, чтобы фигурки в разных сегментах немного отличались. По центру идёт аббревиатура "IB" (от Integrated Blogs).

Готов рассмотреть и другие хорошие идеи.

Должен хорошо смотреться при размерах от 100x100 пикселей и выше. Цвета должны подходить как для веба, так и для печати.

Также нужна простая визитка. Светлый фон (можно белый), логотип, торговая марка (Integrated Blogs), имя+отчество+фамилия, должность, мобильный, email. Двусторонняя -- с одной стороны по-русски, с другой -- по-английски.

Критично отсутствие нарушений copyright на используемые изображения и шрифты. Copyright на результат работы, разумеется, переходит мне.

Срок выполнения: желательно, в течение недели, но не критично.

Для выбора исполнителя просьба присылать ссылку на какой-либо разработанный вами логотип, который покажется вам близким по стилю, и на какой-либо дизайн визитки.