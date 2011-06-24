Логотип и визитка

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок480 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен логотип для компании, которая будет заниматься интеграцией социальных сетей под торговой маркой Integrated Blogs.

Я представляю себе идею логотипа следующим образом (см. картинку). По окружности идут три сегмента разных цветов, соединённые стрелочками (или чем-то таким). В каждом из них находится несколько абстрактных фигурок человечков (типа таких http://www.artmarketblog.com/wp-content/uploads/2009/03/social-network.jpg, например). Желательно взявшихся за руки. Желательно, чтобы фигурки в разных сегментах немного отличались. По центру идёт аббревиатура "IB" (от Integrated Blogs).

Готов рассмотреть и другие хорошие идеи.

Должен хорошо смотреться при размерах от 100x100 пикселей и выше. Цвета должны подходить как для веба, так и для печати.

Также нужна простая визитка. Светлый фон (можно белый), логотип, торговая марка (Integrated Blogs), имя+отчество+фамилия, должность, мобильный, email. Двусторонняя -- с одной стороны по-русски, с другой -- по-английски.

Критично отсутствие нарушений copyright на используемые изображения и шрифты. Copyright на результат работы, разумеется, переходит мне.

Срок выполнения: желательно, в течение недели, но не критично.

Для выбора исполнителя просьба присылать ссылку на какой-либо разработанный вами логотип, который покажется вам близким по стилю, и на какой-либо дизайн визитки.

12 лет назад
Orlangur
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Anomia
Ольга 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Очень доволен сотрудничеством. Хочется отметить внимательность при анализе проекта, большое количество предложенных вариантов рисунка, шрифта и цветовых гамм, быстрое и качественное исполнение.
Хороший заказчик, поставил чёткое ТЗ, своевременно оплатил работу. Было приятно сотрудничать :)
  • Похожие заказы

  • Создание логотипа.

    $170

    Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Задача будет сложная. Но интересная. Работа не для дяди, не на продажу, а лично для меня. Я с вами на сайте уже почти 5 лет. И со многими уже работал. Прошу отнестись серьезно к ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Лого и баннеры

    Для сайта флеш игр требуется создать Логотип и 2 баннера 100х100 и 468х60 В логотипе должен присутствовать топор так как название сайта от этого Баннеры должны быть с разными картинками а ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простенький логотип

    Есть сайтик на тему фантастики ( скину в личку ) нужно для него нарисовать простенький логотипчик грубо говоря из этого сделать другой логотипчик http://www.fantastica-online.com.ua/i/logo.gif

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочно! Отредактировать немного логотип.

    $50

    Есть логотип. Есть сайт http://5ok.biz/ , где он располагается. 1. Нужно изменить без исходника существующее лого (так как был позаимствован с др сайта), но не кардинально. Бизнес стиль его должен присутствовать. 2. и Ваше ...

    Логотипы и Знаки76 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка лого сайта по продаже часов

    $50

    Есть сайт http://kupi-chasiki.ru Требуется разработать логотип, который займет место нынешнего "логотипа") Дизайн самого сайта на данном отрезке времени обсуждению не подлежит:) Все конструктивные замечания по сайту приветствуются) UP: Пожалуйста, не привязывайтесь к текущему квази-лого! UPUP: конкурс подходит к концу ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать картинку

    $7

    Для этого сайта http://imhotepstroy.ru/ доработать изображение логотипа в верхнем правом углу: четко прорисовать линии и цвет каждого кубика сделать таким же зеркальным как на кубиках лего.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • MaxiLine

    $100

    Нужно разработать логотип новой компании MaxiLine, которая занимается международными транспортными перевозками грузов. Выдержанный официальный стиль. Некоторые примеры на следующих сайтах конкурентов: www.sonora.lv www.beweship.lv http://www.greencarrier.lv/ www.dsv.com/lv http://www.jazzlogistics.com/

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка логотипа

    $10

    Необходимо разработать логотип для сайта аренды. Жестких требований нет. Самое главное - лаконичность и простота логотипа.

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад