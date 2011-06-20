Срочно! Отредактировать немного логотип.

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Задача будет сложная. Но интересная. Работа не для дяди, не на продажу, а лично для меня. Я с вами на сайте уже почти 5 лет. И со многими уже работал. Прошу отнестись серьезно к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть логотип. Есть сайт http://5ok.biz/ , где он располагается.
1. Нужно изменить без исходника существующее лого (так как был позаимствован с др сайта), но не кардинально. Бизнес стиль его должен присутствовать.
2. и Ваше видение логотипа на это место. Сделайте свой вариант...
Во внутренних страницах он так же стоит (приложил скрин где).
То есть, цвет лого должен быть по гамме сайта - синим, светло-синим и т.д.
Вот эти 2 варианта от Вас жду!
ЕСЛИ ПОНРАВИТСЯ, ДОПЛАЧУ еще...
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