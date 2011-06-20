Срочно! Отредактировать немного логотип.

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт76 заявок2921 просмотр
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#1$50

Есть логотип. Есть сайт http://5ok.biz/ , где он располагается.

1. Нужно изменить без исходника существующее лого (так как был позаимствован с др сайта), но не кардинально. Бизнес стиль его должен присутствовать.

2. и Ваше видение логотипа на это место. Сделайте свой вариант...

Во внутренних страницах он так же стоит (приложил скрин где).

То есть, цвет лого должен быть по гамме сайта - синим, светло-синим и т.д.

Вот эти 2 варианта от Вас жду!

ЕСЛИ ПОНРАВИТСЯ, ДОПЛАЧУ еще...

12 лет назад
brilliants
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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