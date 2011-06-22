Приватный проект для Елены (Grizalina)

Как заказчик могу сказать коротко и ясно: редко встречается такой сплав профессионализма и адекватности! Мы заказывали логотип для своей фирмы. Лене огромное спасибо за проделанную работу! Всё очень оперативно, вежливо, чётко и качественно. Любые замечания принимались и логотип редактировался всегда в нескольких вариантах и ни разу не было намёка на дополнительную плату. Ни разу не пожалел, что обратился к ней. Всем всем всем рекомендую. Хотя обидно будет, если в следующий раз Лена будет занята, когда мне нужно будет с ней посотрудничать.)