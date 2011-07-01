Логотип фирмы по автоматизации работы ресторана

Яркий, четкий логотип

Цвета любые.

Профиль фирмы похож на www.orgtc.ru/400/511/482

Ключевые слова меню, ресторан, планшетник, КПК, Wi-Fi. Что-то из этого может быть использовано в логотипе, но это необязательно.

Нужен сам логотип, хорошо читаемое стилизованное написание урл проекта (www.проект.ru /com/net) и их комбинация - логотип со стилизованным названием проекта.

В заявке обязательны примеры работ. Желательно выборку тех, в стиле которых исполнитель видит выполнение данного задания.

Указать сроки выполнения заказа (нам не горит, важно качество) и стоимость.