Логотип фирмы по автоматизации работы ресторана

Необходим лого для корпоратиного футбольного клуба 2-4 варианта! Внимание!!! Оплата ЯД!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Яркий, четкий логотип
Цвета любые.
Профиль фирмы похож на www.orgtc.ru/400/511/482
Ключевые слова меню, ресторан, планшетник, КПК, Wi-Fi. Что-то из этого может быть использовано в логотипе, но это необязательно.
Нужен сам логотип, хорошо читаемое стилизованное написание урл проекта (www.проект.ru /com/net) и их комбинация - логотип со стилизованным названием проекта.
В заявке обязательны примеры работ. Желательно выборку тех, в стиле которых исполнитель видит выполнение данного задания.
Указать сроки выполнения заказа (нам не горит, важно качество) и стоимость.
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