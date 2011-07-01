Логотип фирмы по автоматизации работы ресторана

Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок500 просмотров
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Яркий, четкий логотип

Цвета любые.

Профиль фирмы похож на www.orgtc.ru/400/511/482

Ключевые слова меню, ресторан, планшетник, КПК, Wi-Fi. Что-то из этого может быть использовано в логотипе, но это необязательно.

Нужен сам логотип, хорошо читаемое стилизованное написание урл проекта (www.проект.ru /com/net) и их комбинация - логотип со стилизованным названием проекта.

В заявке обязательны примеры работ. Желательно выборку тех, в стиле которых исполнитель видит выполнение данного задания.

Указать сроки выполнения заказа (нам не горит, важно качество) и стоимость.

12 лет назад
Docent7
Сергей 
46 летЧехия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
fler-fler
Елена 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$65
5 дней
Неплохая идея. Исполнение точно по поставленной задаче. Небольшая задержка по времени, но в общем рекомендую.
С Сергеем было приятно сотрудничать. Четкая постановка задачи. Оплата за проект вовремя. Рекомендую!!!
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