Продвижение имиджа в Интернете и работа с отзывами. Вытеснение статей с негативом с первой страницы выдачи.
- $2000Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Технические требования к баннеру- http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_570.html Пример баннера http://www.adriver.ru/doc/showcase/27/27_27.html Требуется сделать баннер-простую картинку, без анимации, но в соответствии с Техническими требованиями портала Картинку мы дадим Вес – до 75Кб. Баннер состоит из двух частей: основная которая ставится на место Премиум-баннера ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Технические требования здесь http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_569.html Сам баннер будет просто картинка, без анимации. Картинка есть.Баннерынет заявокЗакрыт11 лет назад
логотип, визитка, баннеры для интернета. Т.З. пошлю в личку.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $2500
Приложение для Android. Использование на телефонах 800х480 и выше и на планшетниках 1024х600 и выше. Электронное меню для ресторанов. Без кассы и склада. Просто модуль заказа. 1. Загрузка/синхронизация базы данных (меню ресторана) с удаленного сервера. Синхронизация по ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен12 лет назад
Яркий, четкий логотип Цвета любые. Профиль фирмы похож на www.orgtc.ru/400/511/482 Ключевые слова меню, ресторан, планшетник, КПК, Wi-Fi. Что-то из этого может быть использовано в логотипе, но это необязательно. Нужен сам логотип, хорошо читаемое стилизованное написание урл проекта (www.проект.ru /com/net) ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Тематика "Недвижимость , Доска объявлений" -10 страниц, в общем +/-25-30.000 знаков -ключевики подобраны -текст уникальный, сайт СДЛ. -в предложении указывайте цену/1000знаков и приблизительные сроки ТЗ на почтуКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
1. Сделать сервер, работающий автономно и содержащий много парсеров на страницы больших агентств недвижимости. Парсеры в заданное время или по команде будут скачивать базы и посылать на наш сервер таблицу и картинки. База должна актуализироваться ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Сервер по организации и управлению парсерами порталов недвижимости. 1. Сделать сервер, работающий автономно и содержащий много парсеров на страницы больших агентств недвижимости. Парсеры в заданное время или по команде будут скачивать базы и посылать на наш ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад