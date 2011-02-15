Docent7

Сергей Docent7

 
46 летЧехия/Прага
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Мультипанельные баннеры (MPU, FlyScreen, OverLay)

    Технические требования к баннеру- http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_570.html Пример баннера http://www.adriver.ru/doc/showcase/27/27_27.html Требуется сделать баннер-простую картинку, без анимации, но в соответствии с Техническими требованиями портала Картинку мы дадим Вес – до 75Кб. Баннер состоит из двух частей: основная которая ставится на место Премиум-баннера ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приватный проект для max475imus

    $2500

    Приложение для Android. Использование на телефонах 800х480 и выше и на планшетниках 1024х600 и выше. Электронное меню для ресторанов. Без кассы и склада. Просто модуль заказа. 1. Загрузка/синхронизация базы данных (меню ресторана) с удаленного сервера. Синхронизация по ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип фирмы по автоматизации работы ресторана

    Яркий, четкий логотип Цвета любые. Профиль фирмы похож на www.orgtc.ru/400/511/482 Ключевые слова меню, ресторан, планшетник, КПК, Wi-Fi. Что-то из этого может быть использовано в логотипе, но это необязательно. Нужен сам логотип, хорошо читаемое стилизованное написание урл проекта (www.проект.ru /com/net) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тексты для сео продвижения сайта по недвижимости

    $100

    Тематика "Недвижимость , Доска объявлений" -10 страниц, в общем +/-25-30.000 знаков -ключевики подобраны -текст уникальный, сайт СДЛ. -в предложении указывайте цену/1000знаков и приблизительные сроки ТЗ на почту

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сервер по управлению парсерами

    $1000

    1. Сделать сервер, работающий автономно и содержащий много парсеров на страницы больших агентств недвижимости. Парсеры в заданное время или по команде будут скачивать базы и посылать на наш сервер таблицу и картинки. База должна актуализироваться ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Приватный проект для Ferggren

    $1000

    Сервер по организации и управлению парсерами порталов недвижимости. 1. Сделать сервер, работающий автономно и содержащий много парсеров на страницы больших агентств недвижимости. Парсеры в заданное время или по команде будут скачивать базы и посылать на наш ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
$2000
10 баллов
9 лет назад
Продвижение имиджа
Сергей очень хороший заказчик. Постоянно на связи, моментальный ответ на уточняющие вопросы, оплата без задержек. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Задание выполнено точно и в раньше срока. Исполнителем доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$72
10 баллов
10 лет назад
Тексты для сео продвижения сайта по недвижимости
Все в порядке. Рекомендую!
Хорошая работа.
Ответный отзыв
max475imus
Максим 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
$2500
10 баллов
10 лет назад
Приватный проект для max475imus
Отлично поработали вместе тогда и до сих пор проект у меня на поддержке
Все в порядке. Работа сделана хорошо.
Ответный отзыв
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Фирменный стиль для портала типа Grupon
Я довольна сотрудничеством с Сергеем! ТЗ было очень детальное! Оплата своевременная!
Даша хорошо справилась с заданием. Мы очень довольны. Рекомендуем.
Ответный отзыв
fler-fler
Елена 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$65
10 баллов
13 лет назад
Логотип фирмы по автоматизации работы ресторана
С Сергеем было приятно сотрудничать. Четкая постановка задачи. Оплата за проект вовремя. Рекомендую!!!
Неплохая идея. Исполнение точно по поставленной задаче. Небольшая задержка по времени, но в общем рекомендую.
Ответный отзыв