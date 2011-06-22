Логотип сайта про букмекерские конторы и ставки

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен71 заявка2792 просмотра
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#1$100

Нужен логотип для сайта http://www.bukmekerskiekontory.ru

вид: фирменный блок — комбинация названия "Букмекерские конторы.ру", слогана "Окно в мир ставок" и оригинального знака.

сейчас есть без знака: http://www.bukmekerskiekontory.ru/files/bukmekerskie-kontory.gif

идея: слева, рядом с названием и слоганом какой-то знак по типу http://www.vsepropoker.ru/images/logo.png

цвета зеленые, но обратите ВНИМАНИЕ, что сайт будет меняться (светлый фон, темные буквы).

знак должен удовлетворять элементарным требованиям к логотипам, быть узнаваемым, простым (легко подойти и для иконки 16*16), но и вместе с тем стильным и солидным

мяч не надо, а что-то оригинальное, если бы знал, сказал бы или сам нарисовал

подобный проект проводился и в нем был победитель (смотрите weblancer.net/projects/145750.html)

конкурс — это работы, а не "могу сделать", можно предлагать эскизы, наброски, в случае успешной идеи это не помешает победить, а тогда все нарисуете в положенных форматах (PSD или CDR, png, ico).

12 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
24 отзыва
Победитель конкурса
sytrus
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
sytrus
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
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