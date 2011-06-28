Нарисовать обьемный радостный логотип

Необходим лого для корпоратиного футбольного клуба 2-4 варианта! Внимание!!! Оплата ЯД!
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Придумать логотип для бренда\сайта
Должен выглядеть монументально, вызывать уважение, быть до боли родным и знакомым, выглядеть дорого!) Предпочтительно "выпуклый" или "3д" логотип в стиле web 2.0. ТЗ в приложение.
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