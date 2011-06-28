Нарисовать обьемный радостный логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки349 просмотров
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Придумать логотип для бренда\сайта

Должен выглядеть монументально, вызывать уважение, быть до боли родным и знакомым, выглядеть дорого!) Предпочтительно "выпуклый" или "3д" логотип в стиле web 2.0. ТЗ в приложение.

12 лет назад
kolpakov
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
12 лет назад
$100
4 дня
Выбирал Светлану как разработчика логотипа на основании ее портфолио. Когда смотришь подобную подборку работ - сердце радуется. Остался очень доволен результатом и подходом дизайнера к работе! Иконка профиля не зря выполнена в золоте, хотя такие фрилансеры в реальности дороже золота!
Михаил, один из немногих заказчиков, который принимает активное участие в проекте, подсказывает и направляет. Коммуникабельность, ответственность - все на высшем уровне! Конечно же, мои рекомендации к сотрудничеству!
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