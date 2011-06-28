Нарисовать обьемный радостный логотип

Выбирал Светлану как разработчика логотипа на основании ее портфолио. Когда смотришь подобную подборку работ - сердце радуется. Остался очень доволен результатом и подходом дизайнера к работе! Иконка профиля не зря выполнена в золоте, хотя такие фрилансеры в реальности дороже золота!