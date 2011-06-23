Требуется красивый логотип к сайту об образовании
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Создание логотипа для Экскурсионного Бюро "Hotel Tours", г.Киев
Необходима разработка логотипа для компании по предоставлению экскурсионных услуг на различных языках.
Работа с клиентами со всего мира.
Рассмотрим любые варианты, поскольку, поле для работы обширнейшее из возможных.
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