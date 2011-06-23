Создание логотипа для экскурсионного бюро

Всем здравствуйте! Нужен логотип для компании занимающейся разработкой электронного оборудования! Название компании А Т П М В логотипе видится абстрактный рисунок, возможно название компании (можно английскими буковками :)). Как не странно, но НЕ хотелось бы видеть в логотипе изображение ...