Логотип для компании

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен89 заявок3188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$60

Всем здравствуйте!

Нужен логотип для компании занимающейся разработкой электронного оборудования!

Название компании А Т П М

В логотипе видится абстрактный рисунок, возможно название компании (можно английскими буковками :)).

Как не странно, но НЕ хотелось бы видеть в логотипе изображение микросхемы, транзистора и изображения прочих электронных компонент.

С победителем возможно дальнейшее сотрудничество по созданию дизайна сайта.

По цветовой гамме не более трех цветов, на Ваше усмотрение.

Нравятся логотипы:

_http://navitel.su

и что-нибудь такое крутящееся, типа атомов вокруг ядра, но не стоит за этом зацикливаться :)

12 лет назад
f-job
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
12 лет назад
#1
Приятно было поработать с профессионалом в своем деле! Спасибо большое.
Благодарю за сотрудничество! Только положительные впечатления от совместной работы.
Заявки фрилансеров
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
12 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
#1
Логотипы и Знаки
  • Похожие заказы

  • Логотип для сайта интернет-магазина посуды

    Уважаемые дизайнеры! Меня зовут Владимир. Зарегистрирован домен www.top-posuda.ru для большого мультибрендового интернет-магазина посуды. Ценовой сегмент магазина - средний и выше. В ИМ будут продаваться товары ведущих брендов во всех категориях товаров для кухни и столовой (посуда, ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип сайта про букмекерские конторы и ставки

    $100

    Нужен логотип для сайта http://www.bukmekerskiekontory.ru вид: фирменный блок — комбинация названия "Букмекерские конторы.ру", слогана "Окно в мир ставок" и оригинального знака. сейчас есть без знака: http://www.bukmekerskiekontory.ru/files/bukmekerskie-kontory.gif идея: слева, рядом с названием и слоганом какой-то знак по типу http://www.vsepropoker.ru/images/logo.png цвета ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Придумать название и набросок логотипа ресторана

    $150

    Ребрендинг. Разработка названия и визуализация бренда «крутого» клубного ресторана. Нужны идеи. Необходимо представить краткое обоснование нового названия клубного ресторана (бара, кафе) в Санкт-Петербурге с визуализацией. Ребрендинг клубного ресторана «J.Walker». Сайт ресторана www.j-walker.ru Требования. 1. Название должно передавать основные ...

    Логотипы и Знаки49 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать обьемный радостный логотип

    $100

    Придумать логотип для бренда\сайта Должен выглядеть монументально, вызывать уважение, быть до боли родным и знакомым, выглядеть дорого!) Предпочтительно "выпуклый" или "3д" логотип в стиле web 2.0. ТЗ в приложение.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка логотипа, его элемента на основе эскизов

    $200

    Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Поскольку в прошлом конкурсе не удалось добиться идеального логотипа, который бы во всем устраивал, но удалось получить близкие реализации и «правильное направление». Нынешний конкурс -- на доработку логотипа, по большому счету. Описание В прикрепленном архиве ...

    Логотипы и Знаки105 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для проекта

    $50

    КОНКУРС ЗАКОНЧЕН! ПОБЕДИТЕЛЬ Семененко Сергей (SeryaReal) с этой работой http://www.weblancer.net/files/projects/2808/280865/works/200754.jpg Всем спасибо за участие!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип фирмы по автоматизации работы ресторана

    Яркий, четкий логотип Цвета любые. Профиль фирмы похож на www.orgtc.ru/400/511/482 Ключевые слова меню, ресторан, планшетник, КПК, Wi-Fi. Что-то из этого может быть использовано в логотипе, но это необязательно. Нужен сам логотип, хорошо читаемое стилизованное написание урл проекта (www.проект.ru /com/net) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад