# 1 — $ 60

Всем здравствуйте!

Нужен логотип для компании занимающейся разработкой электронного оборудования!

Название компании А Т П М

В логотипе видится абстрактный рисунок, возможно название компании (можно английскими буковками :)).

Как не странно, но НЕ хотелось бы видеть в логотипе изображение микросхемы, транзистора и изображения прочих электронных компонент.

С победителем возможно дальнейшее сотрудничество по созданию дизайна сайта.

По цветовой гамме не более трех цветов, на Ваше усмотрение.

Нравятся логотипы:

_http://navitel.su

и что-нибудь такое крутящееся, типа атомов вокруг ядра, но не стоит за этом зацикливаться :)