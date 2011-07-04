Разработка качественного логотипа для программы-2

$670
Логотипы и ЗнакиЗавершен84 заявки9905 просмотров
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#1$600
#2$30
#3$20
#4$10
#5$10

К сожалению, результаты предыдущего конкурса нас не устроили. Причины - низкие сроки, небольшая сумма, как следствие невысокое качество работ. Поэтому, призовую сумму увеличиваем втрое = $600.

Также будут поощрительные места до $10.

НЕ ПУТАЙТЕ! Название программы - "XRumer 7.0 Elite".

НЕ "RUMER", НЕ "xrumer 5", НЕ "xrumer 6".

Работа должна быть исполнена профессионально четко, стоимость самой программы $600, поэтому и логотип должен быть соответствующим.

Пример логотипа можно видеть здесь - http://www.botmasterru.com/images/screen.gif (вверху, в шапке программы) - но это ТОЛЬКО пример! Напоминаю, сейчас нам нужен логотип для версии XRumer 7.0 Elite

Цветовая гамма: чёрный (чёрное стекло), красный (красный металл), золото.

Логотип должен передавать некоторую агрессию, "элитарность" (что это элитный элемент среди представителей предыдущего класса), что-то в этом духе :) Всё зависит от вашего воображения. Оплата - достойная.

Прикрепляю один из эскизов логотипа, но это НЕ значит что его надо копировать один-в-один, это будет однозначно отметено. Могут быть любые произвольные варианты, всё зависит от вашей фантазии, главное соблюдать концепцию.

Следует учесть, что это будет не только иконка программы, но также логотип будет изготавливаться в натуральную величину из обсидиана и металла с позолотой (в качестве кубков победителям отдельного конкурса, к этому конкурсу отношения не имеющего).

Срок приёма заявок и работ - 7 дней.

12 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Победители конкурса
jecher
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
12 лет назад
#5
Все ок
ScrewDr
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
#1
Все ок
четко , ясно , понятно !
fedorovlab
Сергей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#4
Все ок
Все четко.
amiX
Влад 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
#3
Все ок
Все отлично
melnikan
Антон 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#2
Все ок
Все ок.
Заявки фрилансеров
jecher
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
12 лет назад
#5
ScrewDr
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
#1
fedorovlab
Сергей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#4
amiX
Влад 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
#3
melnikan
Антон 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#2
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