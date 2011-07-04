Требуется красивый логотип к сайту об образовании
Разработка качественного логотипа для программы-2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К сожалению, результаты предыдущего конкурса нас не устроили. Причины - низкие сроки, небольшая сумма, как следствие невысокое качество работ. Поэтому, призовую сумму увеличиваем втрое = $600.
Также будут поощрительные места до $10.
НЕ ПУТАЙТЕ! Название программы - "XRumer 7.0 Elite".
НЕ "RUMER", НЕ "xrumer 5", НЕ "xrumer 6".
Работа должна быть исполнена профессионально четко, стоимость самой программы $600, поэтому и логотип должен быть соответствующим.
Пример логотипа можно видеть здесь - http://www.botmasterru.com/images/screen.gif (вверху, в шапке программы) - но это ТОЛЬКО пример! Напоминаю, сейчас нам нужен логотип для версии XRumer 7.0 Elite
Цветовая гамма: чёрный (чёрное стекло), красный (красный металл), золото.
Логотип должен передавать некоторую агрессию, "элитарность" (что это элитный элемент среди представителей предыдущего класса), что-то в этом духе :) Всё зависит от вашего воображения. Оплата - достойная.
Прикрепляю один из эскизов логотипа, но это НЕ значит что его надо копировать один-в-один, это будет однозначно отметено. Могут быть любые произвольные варианты, всё зависит от вашей фантазии, главное соблюдать концепцию.
Следует учесть, что это будет не только иконка программы, но также логотип будет изготавливаться в натуральную величину из обсидиана и металла с позолотой (в качестве кубков победителям отдельного конкурса, к этому конкурсу отношения не имеющего).
Срок приёма заявок и работ - 7 дней.
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