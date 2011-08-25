Художник- оформитель , дизайнер график .
- Разрабатываю товарные и фирменные знаки, логотипы, фирменный стиль и графический дизайн вебсайтов, полиграфические макеты (PSD, TIFF, CDR, AI)
- Художник-оформитель. Образование: средне-специальное: Художественное училище. 2003- 2006 год.
- 2006-2012 год. Высшее художественное образование по специальности Дизайнер график, отличное знание всех основных графических пакетов. Профессиональное знание офорта, ксилографии, акварели, маслянной живописи. практика в США .В дальнейшем проработал еще 2,5 года в США , Нью-Йорк , Чикаго , Флорида город Орландо работа в самом крупном дисней ленде мира .
- Многолетний опыт в рекламном и веб бизнесе, длительное сотрудничество со студиями США, и России. Неоднократный победитель конкурсов и тендеров.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Виталий точно уловил суть задания и отразил это в логотипе. Спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все супер !
$30
10 баллов
13 лет назад
Отлично рисует! Оперативно работает. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую , все супер !
$50
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен работой, на конкурсе единственный кто проявил настоящий професианолизм. ПО просьбе исправил, подправил недочеты в минимальные сроки. Большое спасибо, буду рад иметь дальнейшие завязки с Виталием!
Ответный отзыв
Все супер !
$100
10 баллов
14 лет назад
Приятно работать с профессионалом своего дела!Виталий Отлично выполнил свою работу.Творческой мыслительной способностью радует этот человек!!!Очень рад был с ним работать.Выбирал его по совету настоящих товарищей и как следсвие -ИДЕАЛЬНАЯ РАБОТА!
Ответный отзыв
Рекомендую , все супер !)
$100
10 баллов
14 лет назад
Как в первый раз с созданием логотипа, так и во второй раз с созданием фирменного стиля... КЛАСС!!!! на все 10 баллов.. Со вкусом, в срок и без лишних вопросов, даже думать не пришлось, все сделали за меня... Рекомендую и советую, не пожалеете...
Ответный отзыв
Дмитрий очень точно обозначил задачу , очень хороший заказчик )
Логотипы и Знаки
10 отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
2 отзыва
от $100
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $30
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
нет рейтинга