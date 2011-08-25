ScrewDr

Виталий ScrewDr

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Художник- оформитель , дизайнер график .
  • Разрабатываю товарные и фирменные знаки, логотипы, фирменный стиль и графический дизайн вебсайтов, полиграфические макеты (PSD, TIFF, CDR, AI)
  • Художник-оформитель. Образование: средне-специальное: Художественное училище. 2003- 2006 год.
  • 2006-2012 год. Высшее художественное образование по специальности Дизайнер график, отличное знание всех основных графических пакетов. Профессиональное знание офорта, ксилографии, акварели, маслянной живописи. практика в США .В дальнейшем проработал еще 2,5 года в США , Нью-Йорк , Чикаго , Флорида город Орландо работа в самом крупном дисней ленде мира .
  • Многолетний опыт в рекламном и веб бизнесе, длительное сотрудничество со студиями США,  и России. Неоднократный победитель конкурсов и тендеров.

Отзывы заказчиков

UWEL
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Эскиз логотипа для разработчиков ПО
Виталий точно уловил суть задания и отразил это в логотипе. Спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
Все супер !
Ответный отзыв
1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
13 лет назад
С-Р-С: Совесть-Результат-Скорость!
Отлично рисует! Оперативно работает. Рекомендую.
Рекомендую , все супер !
Ответный отзыв
webdisain
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Доработать лого
Очень доволен работой, на конкурсе единственный кто проявил настоящий професианолизм. ПО просьбе исправил, подправил недочеты в минимальные сроки. Большое спасибо, буду рад иметь дальнейшие завязки с Виталием!
Все супер !
Ответный отзыв
EWGEN129
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Разработать логотип. Персонально для ScrewDr
Приятно работать с профессионалом своего дела!Виталий Отлично выполнил свою работу.Творческой мыслительной способностью радует этот человек!!!Очень рад был с ним работать.Выбирал его по совету настоящих товарищей и как следсвие -ИДЕАЛЬНАЯ РАБОТА!
Рекомендую , все супер !)
Ответный отзыв
Deduly
56 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Создание фирменного стиля. Персонально для ScrewDr
Как в первый раз с созданием логотипа, так и во второй раз с созданием фирменного стиля... КЛАСС!!!! на все 10 баллов.. Со вкусом, в срок и без лишних вопросов, даже думать не пришлось, все сделали за меня... Рекомендую и советую, не пожалеете...
Дмитрий очень точно обозначил задачу , очень хороший заказчик )
Ответный отзыв
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10 отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
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нет отзывов
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