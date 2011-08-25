Как в первый раз с созданием логотипа, так и во второй раз с созданием фирменного стиля... КЛАСС!!!! на все 10 баллов.. Со вкусом, в срок и без лишних вопросов, даже думать не пришлось, все сделали за меня... Рекомендую и советую, не пожалеете...