С-Р-С: Совесть-Результат-Скорость!

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен36 заявок1919 просмотров
#1$50
#2$30

Пожелания по содержанию логотипа:

1. Надпись Скорость-Результат-Совесть;

2. Стрела, попавшая точно в середину яблока.

Схематично или нет - решать вам. Желательно предоставить 2 варианта, поэтому и 2 победителя объявим.

Мы - Юридическая компания. Заказчики - люди, которые хотят оформить\создать фирму, заказать бух. обслуживание, юр. обслуживание.

14 лет назад
1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победители конкурса

ScrewDr
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
#2
Отлично рисует! Оперативно работает. Рекомендую.
Рекомендую , все супер !
solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
#1
Всё хорошо :)
Спасибо, Алексей, за проведение интересного конкурса на создание логотипа. Заказчик отличный, произвел моментальную оплату за конкурс. Вежливый и приятный в общении. Мои рекомендации однозначно!

Заявки фрилансеров

ScrewDr
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
#2
solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
#1