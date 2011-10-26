логотип Мetroskop realty service centre старый вариант для примерного образца прилагается возможно добавление минималистичного граф. элемента или трансформация в ...
Логотип + шапка + favicon
Требуется разработать связку: логотип, шапка и favicon
Тематика: стереофотографии
Логотип: 207х80 px с прозрачным фоном, фоновый цвет под логотипом будет #006699, в качестве одного из цветов можно использовать цвет #d30000, можно использовать текст на логотипе "Мир стерео фотографий".
Шапка: 600х80 px; я вижу шапку как ряд фотографий (в архиве), лучше, наверное плоских, каждая фотография в белой или другого цвета рамке. Фотографии расположены в ряд но под разными углами. Фотографий не больше 5. Готов рассмотреть и Ваши варианты.
Favicon: 16x16 на основе логотипа, важно чтобы несмотря на маленький размер был четким и ясным
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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