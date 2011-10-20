Перевести логотип в вектор

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Завершен13 заявок270 просмотров

необходимо перевести логотип в вектор, дого есть в psd

14 лет назад
artsta
Артем 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо! очень оперативно
Адекватный заказчик. Хорошо и оперативно поработали...

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад