Медицинские дентальные системы (MDS)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт27 заявок212 просмотров

Компания планирует заниматься различными современными (цифровыми) направлениями в медицине и стоматологии в частности от научных разработок до практического применения в клинике. Нужен креативный логотип который бы говорил о масштабности и современности намерений нашей компании.

14 лет назад
aoparko
Андрей 
63 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров