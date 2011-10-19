Срочно требуется отрисовать лого с картинки jpg

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт11 заявок223 просмотра

лого не сложный, но срочно нужен исходник (остался только jpg)

задание только для тех кто может взяться прям сейчас и сделать за неск часов.

14 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров