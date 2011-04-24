olivermomm

Павел olivermomm

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
С любовью к каждому эскизу!

12 лет дизайнерского стажа. Работа до победного - каждый клиент обязательно останется довольным.

Все эскизы рождаются после 50% предоплаты. Это не любовь к деньгам, а банальная защита от мошенников.

Обращайтесь! Всегда рад взаимовыгодному сотрудничеству и интересным проектам!

-------------------------------------------------------

icq: 9-664-664 | E-mail: [email protected]

Портфолио

Отзывы заказчиков

timchuktanya
Татьяна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
8 отзывов
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта
Отлично справился с задачей! Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
po4ta_dela
Виталий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$99
10 баллов
14 лет назад
Создать дизайн и макет каталога
Очень доволен проделанной работой, дизайнер действительно показал себя на 100%. Очень хорошо чуствует тематику, поставленной задачи. Хорошо идет на контакт, делает все оперативно и качественно. Вносил стольно изменений, сколько потребуется. Обращусь с удовольствием еще раз!!! Предложил несколько вариантов из которых можно было выбрать, это очень помогает тем кто сам не знает чего хочет, но чтобы было красиво. Профессиональный подход к делу. Ура!
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
ciryshow
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$33
10 баллов
14 лет назад
Разработка макета листовки
Огромное спасибо Павлу за его работу, она была выполнена в срок, без каких-либо замечаний и доработок, очень понравилось с ним работать, надеемся, что дальше будем продолжать в том же духе.
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Разработка дизайна сайта
В ходе проекта возникли дополнительные требования. Адекватно на них отреагировал. Умеет работать со сложными и муторными проектами. Рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
34t
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$49
10 баллов
14 лет назад
Логотип и веб-дизайн сайта
Рекомендую Павла. Думаю соотношение цена/качество одно из лучших. Во время исполнения, исправлений и макетов было сделано около 20 шт. Поэтому могу точно сказать, что он терпелив, а это одно из важных качеств дизайнера.
Артема могу смело рекомендовать как достойного и адекватного заказчика, а также человека, который в полном объеме и без задержек оплачивает выполненную работу. Сотрудничеством остался очень доволен.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $80
от 200 дней
#349
Верстка полиграфии
4 отзыва
от $20
от 200 дней
#102
Дизайн продукции
1 отзыв
от $20
от 200 дней
#141
Баннеры
1 отзыв
от $20
от 50 дней
#321
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $50
от 150 дней
#449
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 200 дней
#1346
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 150 дней
#1477
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
#5241
Показать все услуги