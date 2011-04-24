С любовью к каждому эскизу!
12 лет дизайнерского стажа. Работа до победного - каждый клиент обязательно останется довольным.
Все эскизы рождаются после 50% предоплаты. Это не любовь к деньгам, а банальная защита от мошенников.
Обращайтесь! Всегда рад взаимовыгодному сотрудничеству и интересным проектам!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Отлично справился с задачей! Рекомендую!
$99
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен проделанной работой, дизайнер действительно показал себя на 100%. Очень хорошо чуствует тематику, поставленной задачи. Хорошо идет на контакт, делает все оперативно и качественно. Вносил стольно изменений, сколько потребуется. Обращусь с удовольствием еще раз!!! Предложил несколько вариантов из которых можно было выбрать, это очень помогает тем кто сам не знает чего хочет, но чтобы было красиво. Профессиональный подход к делу. Ура!
$33
10 баллов
14 лет назад
Огромное спасибо Павлу за его работу, она была выполнена в срок, без каких-либо замечаний и доработок, очень понравилось с ним работать, надеемся, что дальше будем продолжать в том же духе.
$100
10 баллов
14 лет назад
В ходе проекта возникли дополнительные требования. Адекватно на них отреагировал. Умеет работать со сложными и муторными проектами. Рекомендую.
$49
10 баллов
14 лет назад
Рекомендую Павла. Думаю соотношение цена/качество одно из лучших. Во время исполнения, исправлений и макетов было сделано около 20 шт. Поэтому могу точно сказать, что он терпелив, а это одно из важных качеств дизайнера.
Ответный отзыв
Артема могу смело рекомендовать как достойного и адекватного заказчика, а также человека, который в полном объеме и без задержек оплачивает выполненную работу. Сотрудничеством остался очень доволен.
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