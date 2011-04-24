Очень доволен проделанной работой, дизайнер действительно показал себя на 100%. Очень хорошо чуствует тематику, поставленной задачи. Хорошо идет на контакт, делает все оперативно и качественно. Вносил стольно изменений, сколько потребуется. Обращусь с удовольствием еще раз!!! Предложил несколько вариантов из которых можно было выбрать, это очень помогает тем кто сам не знает чего хочет, но чтобы было красиво. Профессиональный подход к делу. Ура!