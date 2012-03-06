Логотипы, Фирменный стиль, Полиграфия.

| КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН | ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ | ПОРЯДОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

ОПЫТ: 4 года

КОНТАКТЫ:

- Icq – 316563053

- Skype – nazdrag

- E-mail – [email protected]

- Logopond - http://logopond.com/members/profile/showcase/49374

- Logomoose - http://www.logomoose.com/members/NazDrag/

- Behance - http://be.net/nazdrag

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Понедельник - Пьятница, 9-19 по Киеву.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

- Разработка логотипов

- Разработка фирменного стиля

- Векторная графика

- Полиграфия

Я ПРЕДЛАГАЮ:

- Услуги по созданию бренда, ребрендингу

- Разработка рекламных концепций для продвижения товаров и услуг, улучшение имиджа, увеличение продаж.

- Полиграфический дизайн

- Консультация – абсолютно БЕСПЛАТНО.

МОЯ СХЕМА РАБОТЫ:

1. Я рассматриваю ТЗ, оцениваю сроки и цену. Если у Вас нет ТЗ – я могу выслать Вам пустой бриф для заполнения

2. Выбор меня исполнителем проекта (либо создание для меня приватного проекта).

3. Предоплата 50%.

4. Я приступаю к работе над Вашим проектом.

5. Предоставление вариантов логотипа, утверждение одного и его доработка (если требуется).

6. Остаток оплаты - 50 %.

7. Подготовка и отправка комплекта файлов (всех желаемых форматов) для удобной адаптации логотипа.

НЮАНСЫ:

- Наше общение ведется: на сайте, в аське или в скайпе.

- Оплата только Web-Money и банковский перевод; Яндекс.Деньги и наличку – НЕ принимаю.

- Я приступаю к работе только после предоплаты (точнее когда я вижу ее на своем счету).

- Утверждение промежуточных материалов должно быть оперативным (измеряться в часах, а не в днях). Я ценю свое и Ваше время

- Все комиссии сайта, а также все комиссии за совершение платежей оплачиваете Вы.

- Мы чётко оговариваем сроки перед началом работы.

- Если в ходе работы над проектом вы решаете поэкспериментировать и реализовать новую задумку - стоимость ее реализации обсуждаеться отдельно

- Принимая решение о сотрудничестве, прошу очень внимательно ознакомиться с портфолио, отзывами – чтоб не возникало вопросов «А если мне не понравиться?»

- Если МЫ так и не смогли найти общий язык, и дальнейшее сотрудничество не возможно, я оставляю 50% бюджета проекта.

- Я не обсуждаю свои цены и сроки.

- Если Вы НЕ хотите чтоб я размещал свою работу в портфлио – цена проекта возрастает на 50%.