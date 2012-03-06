| КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН | ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ | ПОРЯДОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |
ОПЫТ: 4 года
КОНТАКТЫ:
- Icq – 316563053
- Skype – nazdrag
- E-mail – [email protected]
- Logopond - http://logopond.com/members/profile/showcase/49374
- Logomoose - http://www.logomoose.com/members/NazDrag/
- Behance - http://be.net/nazdrag
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Понедельник - Пьятница, 9-19 по Киеву.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
- Разработка логотипов
- Разработка фирменного стиля
- Векторная графика
- Полиграфия
Я ПРЕДЛАГАЮ:
- Услуги по созданию бренда, ребрендингу
- Разработка рекламных концепций для продвижения товаров и услуг, улучшение имиджа, увеличение продаж.
- Полиграфический дизайн
- Консультация – абсолютно БЕСПЛАТНО.
МОЯ СХЕМА РАБОТЫ:
1. Я рассматриваю ТЗ, оцениваю сроки и цену. Если у Вас нет ТЗ – я могу выслать Вам пустой бриф для заполнения
2. Выбор меня исполнителем проекта (либо создание для меня приватного проекта).
3. Предоплата 50%.
4. Я приступаю к работе над Вашим проектом.
5. Предоставление вариантов логотипа, утверждение одного и его доработка (если требуется).
6. Остаток оплаты - 50 %.
7. Подготовка и отправка комплекта файлов (всех желаемых форматов) для удобной адаптации логотипа.
НЮАНСЫ:
- Наше общение ведется: на сайте, в аське или в скайпе.
- Оплата только Web-Money и банковский перевод; Яндекс.Деньги и наличку – НЕ принимаю.
- Я приступаю к работе только после предоплаты (точнее когда я вижу ее на своем счету).
- Утверждение промежуточных материалов должно быть оперативным (измеряться в часах, а не в днях). Я ценю свое и Ваше время
- Все комиссии сайта, а также все комиссии за совершение платежей оплачиваете Вы.
- Мы чётко оговариваем сроки перед началом работы.
- Если в ходе работы над проектом вы решаете поэкспериментировать и реализовать новую задумку - стоимость ее реализации обсуждаеться отдельно
- Принимая решение о сотрудничестве, прошу очень внимательно ознакомиться с портфолио, отзывами – чтоб не возникало вопросов «А если мне не понравиться?»
- Если МЫ так и не смогли найти общий язык, и дальнейшее сотрудничество не возможно, я оставляю 50% бюджета проекта.
- Я не обсуждаю свои цены и сроки.
- Если Вы НЕ хотите чтоб я размещал свою работу в портфлио – цена проекта возрастает на 50%.
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