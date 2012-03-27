Доработка визитки. Приватно для Драганчук Назарий

$50
Дизайн продукцииЗавершен1 заявка165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доработать визитку. Перевести в вектор и т.п.

12 лет назад
Feniksss
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
iverson_naz
Назарий 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Отличная работа. Назарий понимает цель с полуслова, предлагает варианты. Очень приятно работать. Будем сотрудничать.
Отлично поработали. Сергей - очень хороший заказчик. Все на высшем уровне - постановка задачи, утверждение, оперативность и оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Нарисовать этикетку для водки.

    $1000

    Брендинговое агентство http://koloro.com.ua ищет удаленного сотрудника для постоянной проектной работы. Сейчас необходимо разработать 5 концептов этикетки на бутылку водки. Есть несколько вариантов бутылки, необходимо разработать к ним этикетки и оформить подачу. Дизайн должен ...

    Дизайн продукции29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн пульта управления

    Интересует промышленный дизайн, скажем так наклейка (металлофото) для дверцы пульта управления. Во вложении два файла, первый это формат dxf с реальными размерами и масштабом 1:1. Надписи расположены над нужными органами управления. Первая окружность под каждой ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать дизайн значка.

    Имеется логотип фирмы-производителя. Требуется на его основе разработать дизайн металлического объемного шильда, который будет нести на себе этот логотип и закрепляться в последствии на лицевой части продукции. Шильд (эмблема) будет изготовлена из металла, возможно прессование, ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Упаковка кукурузы

    Нужно внести изменения в макет упаковки http://narod.ru/disk/42893595001.2f7cee9f1ff109f741f9a0d2c444e9e3/Design_for_corn_miamia.zip.html Работа должна быть сделана в PSD срок 2 дня

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн мерчендайзинга

    $50

    Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн для мерчендайзинга музыкальной группы. Футболки, значки, открытки. По одному-два варианта на каждое наименование. Фото, логотипы будут предоставлены. Группа - подростковая. Мерчендайзинг - для детей от 9 до 16 лет. Футболки - 20 у.е., ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать макеты визиток и наклеек

    нужно быстро сделать макеты визиток и наклеек все очень просто на основе имеющихся макетов по факту вам придется только скомпоновать размер и раскидать тексты по макетам 500 рублей icq3567468 skype:kirill_tse

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн упаковки специй

    $100

    Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн упаковки - специи (пакетик с двух сторон). С выбранным исполнителем сделаем всю линейку продуктов (еще 3 вида). Нужен профессиональный дизайн. Предпечатная подготовка обязательна. Требования типографии будут предоставлены. Жду предложений по стоимости и срокам работ.

    Дизайн продукции29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад